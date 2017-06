“Não sei como Deus me colocou aqui”: Declaração de Temer gera memes nas redes sociais

O presidente Michel Temer foi alvo de brincadeiras nas redes sociais após pronunciamento realizado na tarde desta terça-feira (27), no qual tentou rebater as acusações do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e afirmou que a denúncia contra ele são "ilações".

“Eu tenho orgulho de ser presidente. Convenhamos, é uma coisa extraordinária. Para mim, é algo tocante. É algo que não sei como Deus me colocou aqui”, afirmou Temer.

Quase instantaneamente começaram os memes com a declaração do peemedebista.