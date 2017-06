'Les Echos': Temer pode escapar da justiça com apoio da classe dominate

Matéria publicada nesta quarta-feira (28) pelo Les Echos conta que Michel Temer é o primeiro chefe de Estado brasileiro no cargo a receber uma acusação por corrupção pelo Parlamento. O chefe de Estado, conservador, mantendo o mais alto cargo desde maio 2016, após ter substituído Dilma Rousseff é suspeito de ter recebido cerca de 10 milhões de euros em subornos. Sua acusação, solicitada pelo procurador-geral do Brasil, deve agora ser aprovada por dois terços da Câmara dos Deputados.

O diário francês aponta que apesar das acusações, o sucessor de Dilma Rousseff pode, mais uma vez, escapar da justiça. Principalmente porque muitos do Congresso serão favorecidos com esta decisão, afinal de um total de 513 deputados, 250 deles mantém uma fidelidade inalienável, de modo que o voto de dois terços pode ser difícil de alcançar.

No entanto, o noticiário lembra que a quinze meses de eleições parlamentares, muitos deputados alertam que será difícil ignorar a indignação pública por muito tempo. Em um país já abalado com o caso da Petrobras, a posição de Michel Temer parece quase até normal.

Les Echos observa que esta normalidade em lidar com o caos político e econômico pode explicar a tolerância mostrado pela comunidade empresarial. Contrariamente à opinião pública, investidores e empresários querem que ele e seu governo, permaneçam no poder. Michel Temer goza da benevolência dos mercados, que apreciam as reformas estruturais, o congelamento das despesas públicas e a reforma trabalhista, conclui Les Echos.

