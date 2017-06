Doria manifesta apoio a reforma trabalhista e previdenciária 

O prefeito de São Paulo, João Dória, se reuniu com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, nesta quarta-feira (28), e manifestou apoio às reformas trabalhista e previdenciária em andamento no Congresso Nacional.

Para o prefeito, a aprovação das propostas é um sinal importante para garantir a empregabilidade e o crescimento da economia e para evitar “um desastre maior que seria o aumento da taxa de desemprego”.

"Nós temos que proteger o Brasil e garantir governabilidade ao Brasil. Não se trata de fazer a defesa do presidente do Michel Temer, mas a defesa do país, do Brasil e dos brasileiros", disse Dória.

O prefeito, que também é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, pediu celeridade na votação de projetos que de ajuda na recuperação econômica dos municípios. Defendeu o Projeto de Lei do Senado (PLS) 308/2015, que descentraliza o ressarcimento feito pelos planos de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo que estados e municípios sejam diretamente ressarcidos quando o atendimento se der em estabelecimentos a eles vinculados. Outro pedido foi para a prorrogação dos precatórios de 2020 para 2025.

"Não há a menor condição dos municípios brasileiros, não importa se pequenos, médios ou grandes, de assumirem e honrarem precatórios em 2020. Não há recurso para isso. Não há orçamento para isso diante da recessão econômica e da dificuldade orçamentária dos municípios", argumentou.