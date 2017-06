Dilma: grande mídia, PSDB e Pato Amarelo conheciam "grupo que assaltou Planalto"

A ex-presidente Dilma Rousseff comentou a denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Segundo ela, os responsáveis diretos pela ascensão do "único presidente [da história do país] denunciado por corrupção" foram a "grande mídia, PSDB e adeptos do Pato Amarelo [Fiesp]".

Destituída da Presidência da República no ano passado, em processo de impeachment em que seu então vice, Michel Temer, teve participação ativa, Dilma afirmou que os patrocinadores do "Golpe de 2016" conheciam a conduta do grupo que "assaltou o Planalto".

A ex-presidente disse, também, que o resultado de um impeachment sem crime de responsabilidade foi "deixar o país nas mãos do único presidente denunciado por corrupção".