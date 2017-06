Após divergências, Renan Calheiros deixa liderança do PMDB no Senado

Crítico da reforma trabalhista e inimigo histórico do presidente Michel Temer dentro do PMDB, o senador Renan Calheiros (AL) anunciou na tarde desta quarta-feira (28) que deixou a liderança do partido no Senado.

Em ataque direto a Temer e à tentativa de impôr uma agenda à Casa, Renan disse que não tem "a menor vocação para marionete" e se declarou contrariado com o fato de o governo tratar o partido "como um departamento do Poder Executivo". O peemedebista criticou, ainda, a "postura covarde [de Temer] diante do desmonte da consolidação do trabalho".

Nesta terça-feira (27), o senador, que mira também em sua candidatura às eleições para o Congresso em 2018, voltou a criticar as reformas do governo Temer e chegou a propor ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), um almoço "para conversar se vamos continuar com essa gente fingindo que governa o país".

Aliança entre Temer e Renan, que já trocaram muitas acusações no passado, durou menos de um ano

No Plenário, Renan também criticou a permanência de Temer na Presidência da República diante das denúncias de corrupção apresentadas pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na sequência, o senador admitiu que poderia substituir os membros do PMDB na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), caso não houvesse adiamento da votação da reforma trabalhista.

"Passar a ideia de que nós vamos votar essa reforma amanhã [nesta quarta~feira] de qualquer jeito é muito ruim", disse Renan, em relação à pressa de Temer e de seus aliados no Senado para aprovar o relatório, de autoria do senador Romero Jucá (PMDB-RR), que é também líder do governo na Casa.

Jucá rebateu: Estranho é essa posição dele de dizer que vai mudar os membros [da CCJ]. Em reunião de bancada decidimos que as coisas ficariam como estão". Quem também fez coro contra Temer foi o senador peemedebista Garibaldi Alves (RS): "Liderança se conquista, não se impõe, não ameaça. Eu acho que Vossa Excelência está desrespeitando compromissos com a nossa bancada".

>> Renan Calheiros sobe o tom e chama Michel Temer de conspirador