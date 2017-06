Tribunal reverte decisão de Moro e absolve João Vaccari Neto na Lava Jato

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) absolveu o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. Vaccari tinha sido condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 15 anos e quatro meses de prisão.

A assessoria de imprensa do Tribunal confirmou que a absolvição foi adotada "por falta de provas", por dois dos três juízes da corte. O relator do caso pediu a condenação do ex-tesoureiro.

O ex-presidente do PT, Rui Falcão, comemorou a decisão nas redes sociais. "Vaccari absolvido! Vitoria do PT e da VErDaDe!!ninguem pode ser condenado sem provas", publicou Rui Falcão em sua página no Twitter.

