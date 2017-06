Temer recebe embaixadores e evita falar sobre artigo de FHC

O presidente da República Michel Temer recebeu nesta segunda-feira (26) no Palácio do Planalto 13 embaixadores, que entregaram a ele as cartas credenciais. São documentos que oficializam o trabalho dos embaixadores no Brasil. Cada um sentou-se e conversou por cerca de cinco minutos com Temer.

A última vez que Temer recebeu embaixadores que passaram a trabalhar no Brasil foi em janeiro.

A cerimônia durou duas horas. Michel Temer, que já tinha discursado em um evento pela manhã, não falou com a imprensa.

Na saída da cerimônia, ao ser questionado por jornalistas se seguiria o conselho do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de “encurtar” seu mandato, o presidente, que já estava saindo, olhou para trás, sorriu e disse, "Olha o sorriso". A declaração de FHC foi feita em um artigo escrito por ele e publicado na segunda-feira na Folha de S.Paulo.

Cerimônia de Apresentação de Cartas Credenciais ao Presidente da República durou duas horas

>> FHC pede grandeza a Temer para reduzir o próprio mandato

>> "Nada nos destruirá, nem a mim nem aos nossos ministros", afirma Temer

Da 'Agência Brasil'