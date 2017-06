"Temer disse que ministro denunciado no STF seria afastado. E agora?", diz Randolfe

A denúncia contra o presidente Michel Temer pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF), por corrupção passiva, vem repercutindo no Twitter. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) lembrou uma declaração feita pelo presidente em fevereiro. “Para não esquecer: em fevereiro, Temer disse que ministro denunciado no STF seria afastado do governo. E agora, José?”

O deputado federal Alessandro Molon (Rede-RJ) também se manifestou na rede social. “Vamos entrar com mandado de segurança para que comissão de impeachment de Temer seja instalada”. O deputado utilizou a hashtag "ForaTemer" em sua publicação.

“Queremos sessão domingo, com transmissão para todo País. Parlamentares revelarão de que lado estão. Votaremos SIM, pela investigação de Temer”, afirmou a deputada Maria do Rosario (PT-RS).

Em outra publicação, ela afirmou que continuidade do governo Temer é “sem condições. Fora Temer e vamos adiantar logo as eleições diretas nacionais”, complementou.

O deputado Ivan Valente (Psol-SP) tuitou a estratégia de Temer utilizada em suas declarações. "A saída encontrada por Temer: desqualificar o Ministério Público e dizer que é acusado sem provas. Sem provas? O que mais é preciso?".

Ele também lembrou detalhes da conversa entre Temer e Joesley, que contrariariam as afirmações posteriores do presidente denunciado. "Temer: você está bem de corpo, não é, Joesley? A intimidade do presidente da República com quem ele chamou dias depois de bandido notório", complementou.

"Michel Temer é, vergonhosamente, o primeiro presidente DENUNCIADO por crime de corrupção. A CCJ tem o dever de admitir o processo", ressaltou o deputado Chico Alencar (Psol-RJ).

Já o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) compartilhou a hashtag "ForaTemer" em um tweet, junto com uma charge de Gabriel Renner.