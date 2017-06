Presidente do Conselho de Ética do Senado é internado em Brasília

O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto (PMDB-MA), foi internado hoje (27), às pressas, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após sentir tontura e “desaceleração cardíaca”.

Em nota, a assessoria de imprensa do parlamentar informou que o peemedebista, de 81 anos, será submetido a uma cirurgia do coração nas próximas horas para colocação de um marca-passo.

No início da tarde, João Alberto recebeu recurso da Rede Sustentabilidade contra sua decisão, tomada na última sexta-feira (24), de arquivar, de forma sumária, representação que pede a cassação do mandato do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG).

João Alberto decidiu, monocraticamente, arquivar a representação, por considerar não haver provas contra o tucano. Na ocasião, o peemedebista maranhense disse que “fizeram uma grande armação contra o senador Aécio”.

No segundo mandato como senador, João Alberto já governou o Maranhão e também exerceu o cargo de vice-governador e prefeito da cidade de Bacabal. O peemedebista também foi deputado estadual e federal pelo estado.