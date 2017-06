Escolas privadas já podem aderir ao Sistema de Avaliação da Educação Básica

As escolas privadas do ensino médio já podem aderir ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017. A inscrição começou hoje (27) e vai até o dia 14 de julho, e pode ser feita pelo site http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados .

A partir deste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não será mais usado para a emissão do boletim por escola, por isso o Saeb servirá para que as escolas possam medir seu desempenho. A participação é facultativa para as escolas privadas e obrigatória para as escolas públicas.

A adesão por meio do sistema on-line só é exigida das escolas privadas, que também deverão pagar para participar da avaliação. A taxa de adesão varia de R$ 400 a R$ 4 mil, de acordo com o número de alunos matriculados.

Todas as escolas que participarem do Saeb e que cumprirem os critérios determinados terão seu Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) calculado. O índice, que combina resultados do censo escolar e do Saeb, é divulgado a cada dois anos.

A aplicação dos testes e questionários em todas as escolas serão feitos entre os dias 23 de outubro e 3 de novembro. Os resultados devem ser divulgados em agosto do ano que vem. A estimativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é que 7,6 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio e 114,8 mil escolas participem da avaliação.