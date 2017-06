Anatel anuncia que ligações para o CVV serão gratuitas ainda este ano

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) assinou hoje (27) autorização para que as ligações para o Centro de Valorização da Vida (CVV), organização que presta atendimento voluntário de apoio emocional e de prevenção ao suicídio, sejam gratuitas, com a criação de um novo número, o 188, que substituirá o número 141, do CVV.

Segundo a agência, a mudança deve ocorrer em seis meses. Após esse prazo, as ligações para o número 141 receberão uma mensagem orientando para a discagem para o novo número, o 188, chamado de Linha da Vida.

Atualmente, uma chamada para o 141 paga em média R$ 0,07 de um telefone fixo e R$ 0,70 de um móvel por minuto. As chamadas para o 188 serão gratuitas. O número substituirá o 141 em todos os municípios onde os serviços de prevenção ao suicídio é prestado.

O novo número foi definido após demanda da Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. A coordenação contatou a Anatel em busca de um número de utilidade pública de emergência para suporte à política de redução dos índices de suicídio.

Em março desse ano, o Ministério da Saúde e o CVV assinaram acordo de cooperação técnica para permitir o acesso gratuito ao serviço prestado pelo número de telefone 188. A ligação gratuita começou a ser implantada no Rio Grande do Sul há quatro anos, após o incêndio da boate Kiss.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos vítimas de suicídio no mundo, sendo que essa é uma das três principais causas de morte de pessoas na faixa de 15 a 44 anos.