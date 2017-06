Serra de SC registra menor temperatura do Brasil em 2017

A cidade de Bom Jardim da Serra, na parte mais elevada da serra de Santa Catarina, registrou 5,7°C abaixo de zero na madrugada desta segunda-feira, 26 de junho . Esta foi a menor temperatura medida no Brasil em 2017, pelas medições do Instituto Nacional de Meteorologia e do Epagri/Ciram*, que registrou o recorde.

O recorde anterior era de 4,8°C abaixo de zero em 28 de abril, também em , no mesmo local em que foi registrada a temperatura desta segunda-feira. Além de Bom Jardim da Serra, a região do Despraiado, em , também na serra catarinense, registrou temperatura abaixo de zero. O Epagri/Ciram mediu uma temperatura mínima de 1,0°C abaixo de zer o. Por causa do frio intenso, algumas áreas de São Joaquim voltaram a registrada geada forte.

Efeito de subsidência

Estas temperaturas muito baixas não foram provocadas pela entrada de mais ar polar intenso sobre o Sul do Brasil. Embora o Sul do Brasil já estivesse sob influência de ar polar, a acentuada queda da temperatura foi consequência principalmente da forte subsidência do ar por causa da atuação de um grande e forte sistema de alta pressão atmosférica que ganhou força sobre a Região Sul do Brasil. O centro deste sistema passa sobre Santa Catarina nesta segunda-feira e está localizado em níveis médios da atmosfera, em torno de 6 mil metros de altitude. A subsidência reforçou o resfriamento do ar.

O efeito de subsidência sempre ocorre quando há a presença de um sistema de alta pressão atmosférica . A subsidência é mais intensa no centro do sistema alta pressão.

Este sistema de alta pressão vai continuar atuando sobre o Sul do Brasil nesta terça-feira, mas começa a se afastar da região na quarta-feira, quando a subsidência começa a enfraquecer.

Ranking do frio abaixo de zero no Brasil

O novo recorde de frio no Brasil que ocorreu na serra catarinense na madrugada de 26 de junho não era esperado e surpreendeu até os meteorologistas. A onda de frio mais intensa sobre o Brasil em 2017 ainda pode ser considerada a que passou pelo país no fim de abril, quando a temperatura na serra catarinense chegou aos 4,8°C abaixo de zero. Entre 27 e 30 de abril de 2017, 39 cidades do Sul do Brasil registram temperaturas abaixo de zero. Porém, a menor temperatura em 2017 passou a ser 5,7°C abaixo de zero em Bom Jardim da Serra (SC) registrada na madrugada de 26 de junho.

Veja como está o ranking de frio abaixo de zero no Brasil conforme medições do Instituto Nacional de Meteorologia e do Epagri-Ciram*.

Bom Jardim da Serra (SC) registrou 5,7°C negativos

O termômetro do Ranking do Frio no Brasil 2017 só marca temperaturas abaixo de zero . Quanto mais frio, mais negativo, mais para baixo. As temperaturas negativas ficam do lado direito do termômetro, no meio a data e do lado esquerdo, a quantidade de locais que registraram temperaturas abaixo de zero. A temperatura que aparece ao lado de cada dia é o menor valor observado neste dia . São consideradas as medições feitas pelo INMET* e pelo EPAGRI/CIRAM*, que podem ser facilmente verificadas por qualquer pessoa que tenha acesso a internet.

Este termômetro será atualizado sempre que ocorrer alguma temperatura abaixo de zero medida por estas instituições.

*EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina/ CIRAM - Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina