PF afirma que Temer estimulou "pagamentos ilegítimos" para Cunha

No relatório final enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta segunda-feira (26), a Polícia Federal afirma que o presidente Michel Temer atuou para atrapalhar as investigações da Lava Jato e ainda foi omisso ao deixar de comunicar às autoridades responsáveis a suposta corrupção de membros do Judiciário e do Ministério Público, narrado pelo empresário Joesley Batista na conversa gravada com o peemedebista.

Ainda segundo o documento entregue ao Supremo, Temer cometeu "infração penal praticada por organização criminosa" ao estimular "pagamentos ilícitos" ao ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso em Curitiba pela Lava Jato, para que o ex-presidente da Câmara não negociasse delação premiada com o Ministério Público Federal. A conclusão da PF faz referência à frase de Temer - "tem que manter isso aí" - dita a Joesley quando o empresário relatou, segundo a Procuradoria-Geral da República, o pagamento de mesadas a Cunha.

Quem também aparece no relatório da Polícia Federal é o ex-ministro Geddel Vieira Lima, como autor de crimes como obstrução de justiça, pela suposta manifestação de interesse de que a JBS mantivesse propina para o doleiro Lúcio Funaro, operador de Eduardo Cunha, também para evitar que ele fizesse delação e atingisse a cúpula do PMDB. A PF informou que Geddel ficava "monitorando" o "ânimo [de Funaro] para tal iniciativa [de fazer delação] junto aos familiares do doleiro.

Mais cedo, Temer disse que seu governo não tem plano B e que seguirá "adiante"

"Nada nos destruirá, nem a mim nem aos nossos ministros", afirma Temer

Nesta segunda-feira (26), o presidente Michel Temer afirmou que seu governo está colocando o país "nos trilhos": "Nada nos destruirá, nem a mim nem a nossos ministros". Temer destacou ainda que "não há plano B", e que seguirá "adiante". As declarações foram dadas às vésperas de o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentar a denúncia contra o presidente. A expectativa é de que Temer seja acusado de corrupção passiva e obstrução de Justiça, após a delação premiada com um dos donos da JBS, Joesley Batista.

As declarações foram dadas durante evento no Palácio do Planalto para sancionar a lei que permite aos comerciantes cobrarem preços diferentes para um mesmo produto, dependendo da forma como o cliente paga.

"O Brasil está nos trilhos, no caminho da responsabilidade e na rota da superação. Portanto, meus amigos, que ninguém duvide. Nossa agenda de modernização do Brasil é a mais ambiciosa em muito tempo. Tem sido implementada com disciplina, com sentido de missão. Não há plano B, há que seguir adiante. E nada nos destruirá, nem a mim, nem aos nossos ministros", afirmou Temer.

O Ministério Público aponta que o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, recebeu dinheiro de propina da JBS em troca de o governo favorecer a empresa no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Nas investigações, Loures foi filmado correndo pelas ruas de São Paulo com uma mala contendo R$ 500 mil. Temer também foi gravado, numa conversa por Joesley Batista, na qual teria dado aval a pagamento de propina para comprar o silêncio o ex-deputado Eduardo Cunha.

