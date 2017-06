'NYT': Moro pressiona Palocci por delação com condenação de 12 anos 

Matéria publicada nesta segunda-feira (26) pelo jornal norte-americano The New York Times informa que um tribunal brasileiro condenou o ex-ministro das Finanças, Antonio Palocci, a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro na maciça rede de corrupção do país, conhecida como "Operação Lava Jato".

Times avalia que a decisão do juiz Sergio Moro adiciona pressão sobre Palocci, que serviu como ministro das finanças na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e como chefe de gabinete de Dilma Rousseff, para chegar a uma negociação com promotores em uma tentativa de reduzir sua pena.

Um acordo deverá ser anunciado em setembro, quando o procurador-geral Rodrigo Janot terminar seu mandato e será substituído por um nomeado pelo presidente Michel Temer, acrescenta o noticiário.

Palocci pode oferecer detalhes sobre a investigação que poderia prejudicar as chances de Lula concorrer nas eleições de 2018, destaca o NYT.

Em um depoimento, Palocci, que já foi um dos políticos mais poderosos do Brasil, poderia ampliar o escopo das investigações atualmente focadas em empresas de construção para incluir bancos e outras corporações, aponta o New York Times.

Palocci, um dos conselheiros mais próximos de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, foi preso em setembro por acusações de que dirigia um esquema de suborno que canalizava dinheiro para o Partido dos Trabalhadores, finaliza NYT.

