Jovens dançam no plenário da Câmara no Dia do Quadrilheiro Junino

No clima das festas juninas, cerca de 530 jovens dançarinos de quadrilha ocuparam nesta segunda-feira (26) o plenário da Câmara dos Deputados. Usando trajes típicos, eles foram homenageados pelo Dia Nacional do Quadrilheiro Junino, comemorado em 27 de junho.

Os jovens representam 60 grupos de quadrilha do Distrito Federal (DF) e entorno, onde mais da metade da população são imigrantes de estados nordestinos. Durante a sessão solene, os quadrilheiros dançaram no meio do plenário e pediram ao Congresso mais recursos e apoio para manter a tradição.

“Parece que as empresas não acreditam no movimento junino, mas para o carnaval é investimento em cima de investimento. O movimento junino entra no terceiro setor e nas camadas mais pobres da comunidade. A diversão que muitos têm aqui é a dança de quadrilha junina”, disse Hamilton Teixeira dos Santos (Tatu), vice-presidente da Confederação das Quadrilhas Juninas do Brasil e da União Junina Brasiliense.

De acordo com ele, muitas vezes falta dinheiro para comprar as sandálias e fantasias, e a dificuldade econômica fez com que 22 grupos de quadrilha fossem encerrados nos últimos dois anos no DF.

Representantes do movimento tentam liberar recursos de R$ 500 mil, obtidos por meio de emendas no Congresso Nacional. O objetivo é garantir a realização do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas no próximo mês de agosto, em São Luís (MA).