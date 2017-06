Janaina volta a inspecionar banheiros e diz que FHC tem 'alma petista'

A jurista Janaina Paschoal fez uma série de publicações em sua página no Twitter neste domingo (25), com imagens dos banheiros públicos, elogiando a limpeza do local e aproveitando a ocasião para fazer críticas ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

"Fernando Henrique deveria frequentar os banheiros do Ibirapuera!", escreveu Janaina Paschoal, na publicação da primeira fotografia. "Pleno domingo, uma hora da tarde, banheiros limpos! Parabenizei os funcionários da limpeza!"

"Não, não estou defendendo Doria, mas o fato de FHC alfinetá-lo, quando não criticava Haddad, mostra sua alma petista. Não vê quem não quer!", continuou a jurista, com uma nova imagem de um banheiro do parque.

"O fato de FHC alfinetá-lo, quando não criticava Haddad, mostra sua alma petista"

Janaina Paschoal é uma das autoras do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. No início do mês, ela já tinha afirmado que FHC teria sido seu "maior opositor" no processo contra a ex-presidente.

Nesta segunda-feira (26), dia em que Fernando Henrique publicou artigo na Folha sugerindo que Michel Temer encurte o seu mandato, Janaína voltou a fazer críticas ao ex-presidente tucano. "De novo FHC! O rei do PSDB pede a grandeza da renúncia a Temer! Até aí, corroboro! Mas ele vai além, pede diretas! Aí não dá!"

"Para FHC, eleições gerais mudariam o clima no país! Verdade, todo mundo se animaria iludido e seu amigão Lula voltaria à Presidência!", continua Janaina. "Desculpe FHC, nós não queremos pão e circo e a dobradinha com Lula já deu o que tinha que dar! Até 2018, máscaras vão cair! Eleições limpas!"

Em janeiro deste ano, Janaina se ofereceu para inspecionar os banheiros públicos do Parque Ibirapuera. "Amados, decidi que vou trabalhar de graça para a Prefeitura. Como frequentadora assídua, vou inspecionar os banheiros do Parque Ibirapuera", publicou a jurista na ocasião.

