'Financial Times': Ações da Nestlé atingem recorde após investimento de Daniel Loeb

As ações da Nestlé subiram mais de 4% nesta segunda-feira de manhã, depois que o grupo suíço se tornou o mais novo alvo do investidor ativista norte-americano Daniel Loeb, de acordo com a matéria publicada pelo Financial Times.

Ele assumiu um investimento de cerca de 40 milhões em ações, ou 1,3 por cento, na empresa, e iniciou "conversas produtivas" com a administração, informou o fundo de hedge baseado nos EUA no domingo. A participação, vale cerca de US $ 3,5 bilhões, afirmou.

o diário financeiro explica que a Nestlé, cujos produtos incluem leite para bebés, alimentos para animais de estimação, café Nespresso e barras de chocolate KitKat, está sob pressão para aumentar seus lucros à medida que a indústria alimentar global reage às pressões desencadeadas pela abordagem da aquisição de 143 bilhões de dólares da Kraft Heinz este ano para o grupo anglo-holandês Unilever.

Um porta-voz da empresa disse: "Como sempre, mantemos um diálogo aberto com todos os nossos acionistas e continuamos empenhados em executar nossa estratégia e criar valor acionário a longo prazo".

Os investidores receberam com simpatia a chegada de Mark Schneider, que assumiu o cargo de executivo-chefe da Nestlé em janeiro. Mas Third Point disse que a empresa está "madura para melhorar", e está "presa em seus modos antigos".

O hedge fund propõe que a Nestlé estabeleça uma meta formal de margem de lucro de 18-20% até 2020, impulsione sua dívida para comprar ações, coloque produtos não básicos em sua carteira para venda e venda sua participação de 23% no fabricante de cosméticos L'Oréal. A margem operacional atual da Nestlé é de cerca de 15%, afirma o Financial Times.

Suas ações subiram 4,2 por cento para um recorde de 85,85 francos suíços no comércio matinal na cidade de Zurique nesta segunda-feira. O estoque subiu 17 por cento até agora este ano, informa FT.

O Sr. Loeb, cujo fundo também possui um grande portfólio de investimentos de crédito, voltou ao ativismo após um hiato em 2016, quando pensou que havia poucas oportunidades. O Third Point também está agitando uma mudança nos planos da Dow Chemical e da DuPont, que estão preparando a reestruturação que seguirá sua fusão, finaliza.

