FHC pede grandeza a Temer para reduzir o próprio mandato

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em artigo publicado na Folha de S. Paulo nesta segunda-feira (26), pede "grandeza" ao presidente Michel Temer para que este reduza seu mandato e, assim, evite efeitos de uma mesma decisão tomada por outros poderes. Reforçando que apoia e reconhece uma importância da administração do peemedebista, o tucano diz que "o apoio da sociedade e o consentimento popular ao governo se diluem".

"Nunca neguei os avanços obtidos pela administração Temer no Congresso Nacional ao aprovar algumas delas, nem deixo de gabar seus méritos nos avanços em setores econômicos. Não me posiciono, portanto, ao lado dos que atacam o atual governo para desgastá-lo", escreve FHC.

"Não obstante, o apoio da sociedade e o consentimento popular ao governo se diluem em função das questões morais justa ou injustamente levantadas nas investigações e difundidas pela mídia convencional e social", completa.

FHC diz que "apoio da sociedade e o consentimento popular ao governo [Temer] se diluem"

Fernando Henrique fala sobre os efeitos de um afastamento de Michel Temer do poder por outras vias, criticando por exemplo as eleições diretas e as dificuldades de uma eleição indireta, e defende que "Michel Temer tem a responsabilidade e talvez a possibilidade de oferecer ao país um caminho mais venturoso, antes que o atual centro político esteja exaurido, deixando as forças que apoiam as reformas esmagadas entre dois extremos, à esquerda e à direita".

"Apelo, portanto, ao presidente para que medite sobre a oportunidade de um gesto dessa grandeza, com o qual ganhará a anuência da sociedade para conduzir a reforma política e presidir as novas eleições. Quanto tempo se requer para aprovar uma proposta de emenda à Constituição e redefinir as regras político-partidárias? De seis a nove meses, quem sabe?"

"Abrir-se-ia assim uma vereda de esperança e ainda seria possível que a história reconhecesse os méritos do autor de uma proposta política de trégua nacional, sem conchavos, e se evitasse uma derrocada imerecida", completa o ex-presidente.

