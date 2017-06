FAB: Avião com cocaína decolou de fazenda da família de Blairo Maggi

A Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou por meio de nota neste domingo (25) que o avião interceptado com 500 Kg de cocaína no mesmo dia decolou da Fazenda Itamarati Norte, no município de Campo Novo do Parecis (MT). A propriedade rural é arrendada pela empresa Amaggi, da família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

Na tarde desta segunda (26), a FAB divulgou outra nota, ressaltando que as informações sobre o local de decolagem da aeronave, matrícula PT-IIJ, divulgadas anteriormente, "foram fornecidas pelo próprio piloto durante a aplicação das medidas de policiamento".

"A confirmação do local exato da decolagem fará parte da investigação conduzida pela autoridade policial", completou a FAB nesta segunda-feira.

O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica comunicou também que no domingo (25) que um avião A-29 Super Tucano da FAB interceptou o avião bimotor, matrícula PT-IIJ, na região de Aragarças (GO), resultando na apreensão de cerca de 500 kg de cocaína.

Confira a nota oficial da FAB divulgada ainda no domingo, na íntegra:

FAB intercepta aeronave que transportava 500kg de cocaína

O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica comunica que neste domingo (25/06) um avião A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira interceptou o avião bimotor, matrícula PT-IIJ, na região de Aragarças (GO), resultando na apreensão de cerca de 500kg de cocaína. A ação faz parte da Operação Ostium para coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam em conjunto a Força Aérea Brasileira, a Polícia Federal e órgãos de segurança pública.

O avião decolou da Fazenda Itamarati Norte, no município de Campo Novo do Parecis (MT) com destino a Santo Antonio Leverger (MT).

A interceptação, feita pela aeronave de defesa aérea A-29 Super Tucano da FAB, iniciou-se às 13h17 da tarde deste domingo. O piloto de defesa aérea seguiu o protocolo das medidas de policiamento do espaço aéreo, conforme estabelece a Lei 7565/1986 e o Decreto 5.144/2004, interrogando o piloto do bimotor e comandando, na sequência, a mudança de rota e o pouso obrigatório no aeródromo de Aragarças (GO).

Inicialmente, a aeronave interceptada seguiu as instruções da defesa aérea, mas ao invés de pousar no aeródromo indicado, arremeteu. O piloto da FAB novamente comandou a mudança de rota e solicitou o pouso, porém o avião não respondeu. A partir desse momento, foi classificado como hostil. O A-29 da FAB executou o tiro de aviso – uma medida de persuasão para forçar o piloto da aeronave interceptada a cumprir as determinações da defesa aérea - e voltou a comandar o pouso obrigatório.

O avião interceptado novamente não respondeu e pousou na zona rural do município de Jussara, interior de Goiás.

Um helicóptero da Polícia Militar de Goiás foi acionado e faz buscas no local. O avião será removido para o quartel da Polícia Militar de Goiás em Jussara. A droga apreendida será encaminhada para a Polícia Federal em Goiânia.

Brasília (DF), 25 de junho de 2017.

Brigadeiro do Ar Antonio Ramirez Lorenzo

Chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica