Empresa de amigo de Temer tem contrato em obra parada de estatal

Amigo de Michel Temer e alvo da Operação Patmos, que também denunciou o presidente da República no Supremo Tribunal Federal (STF), o coronel aposentado João Baptista Lima Filho é dono de uma empresa, a Argeplan Arquitetura, que participa do contrato de uma obra paralisada pelo governo federal na Valec, estatal que atua no setor de ferrovias.

Segundo a Folha de S.Paulo desta segunda-feira (26), a empresa do amigo de Temer foi contratada de forma direta ou indireta para contratos com órgãos e empresas públicas federais e estaduais que somam pelo menos R$ 295 milhões entre 2009 e 2013. A Argeplan tem participação de 22% no consórcio das obras.

A Argeplan foi alvo de busca da Polícia Federal no dia 18 de maio por uma suposta reforma da empresa na casa de uma das filhas de Temer. A PF encontrou na empresa documentos que vinculam a reforma. A investigação apura se o coronel pagou as despesas pessoais de Temer ou da família. Delatores da JBS afirmam que a empresa pagou, em 2014, R$ 1 milhão em espécie ao coronel, na Argeplan. O dinheiro teria como destino final Michel Temer, então candidato a vice-presidente.