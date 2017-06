Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (26) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando as intenções de voto para eleição presidencial, com 30%. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) aparece em segundo, com 16%, enquanto a ex-ministra Marina Silva (Rede) soma 15%.

As pesquisas foram feitas com vários cenários de candidatos. Em todos em que Lula participa, ele aparece em primeiro.

No cenário em que Fernando Haddad aparece no lugar de Lula, a candidata Marina Silva aparece em primeiro, com 22%, e Jair Bolsonaro em segundo, com 16%. Haddad aparece em sexto, com 3%.

Num cenário sem candidatos do PT, Marina Silva também lidera, com 22%. Bolsonaro aparece em segundo, com 16%, e o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa em terceiro, com 12%.

Datafolha: Lula lidera pesquisa de intenção de voto, com 30%

A pesquisa também abordou quais seriam os candidatos com maior índice de rejeição. Lula aparece em primeiro, com 46%; o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), em segundo, com 34%; e Bolsonaro em terceiro, com 30%.

O Datafolha ouviu 2.771 pessoas nos dias 21 e 23 de abril. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e índice de confiança de 95%.

Veja os cenários:

Com Alckmin

Lula (PT): 30%

Jair Bolsonaro (PSC): 16%

Marina Silva (Rede): 15%

Alckmin (PSDB): 8%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Luciana Genro (PSol): 2%

Eduardo Jorge (PV): 2%

Ronaldo Caiado (DEM): 2%

Branco/nulo/nenhum: 18%

Não sabe: 2%

Com Doria:

Lula (PT): 30%

Marina Silva (Rede): 15%

Jair Bolsonaro (PSC): 15%

João Doria (PSDB): 10%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Luciana Genro (PSOL): 2%

Eduardo Jorge (PV): 2%

Ronaldo Caiado (DEM): 2%

Branco/nulo/nenhum: 16%

Não sabe: 2%

Com Joaquim Barbosa e Alckmin

Lula (PT): 30%

Marina Silva (Rede): 15%

Jair Bolsonaro (PSC): 15%

Joaquim Barbosa (sem partido): 11%

Geraldo Alckmin (PSDB): 8%

Luciana Genro (PSOL): 2%

Eduardo Jorge (PV): 2%

Ronaldo Caiado (DEM): 2%

Branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabe: 2%

Com Joaquim Barbosa e Doria

Lula (PT): 29%

Marina Silva (Rede): 15%

Jair Bolsonaro (PSC): 13%

Joaquim Barbosa (sem partido): 10%

João Doria (PSDB): 9%

Luciana Genro (PSOL): 2%

Eduardo Jorge (PV): 2%

Ronaldo Caiado (DEM): 1%

Branco/nulo/nenhum: 15%

Não sabe: 2%

Sem PT

Marina Silva (Rede): 22%

Jair Bolsonaro (PSC): 16%

Joaquim Barbosa (sem partido): 12%

Ciro Gomes (PDT): 9%

Geraldo Alckim (PSDB): 9%

Luciana Genro (PSol): 3%

Eduardo Jorge (PV): 2%

Ronaldo Caiado (DEM): 2%

Branco/nulo/nenhum: 23%

Não sabe: 3%

Com Haddad

Marina Silva (Rede): 22%

Jair Bolsonaro (PSC): 16%

Joaquim Barbosa (sem partido): 13%

Geraldo Alckim (PSDB): 10%

Luciana Genro (PSol): 4%

Fernando Haddad (PT): 3%

Eduardo Jorge (PV): 2%

Ronaldo Caiado (DEM): 2%

Branco/Nulo/Nenhum: 25%

Não sabe: 3%

Com Moro:

Lula (PT): 29%

Sergio Moro (sempartido): 14%

Marina silva (Rede): 14%

Jair Bolsonaro (PSC): 13%

Geraldo Alckmin (PSDB): 6%

Luciana Genro (PSol): 2%

Eduardo Jorge (PV): 2%

Ronaldo Caiado (DEM): 1%

Branco/Nulo/Nenhum: 15%

Não sabe: 2%

Sem alvos da Lava jato

Marina Silva (Rede): 27%

Jair Bolsonaro (PSC): 18%

João Doria (PSDB): 14%

Ciro Gomes (PDT): 12%

Branco/Nulo/Nenhum: 26%

Não sabe: 3%

Rejeição no 1º turno

Lula (PT): 46%

Alckmin (PSDB): 34%

Bolsonaro (PSC): 30%

Haddad (PT): 28%

Ciro (PDT): 26%

Marina (Rede): 25%

Luciana Genro (Psol): 24%

Ronaldo Caiado (DEM): 23%

Sérgio Moro (s/ part.): 22%

Eduardo Jorge (PV): 21%

Doria (PSDB): 20%

Joaquim Barbosa (s/ part.): 16%

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 3%

Não votaria em nenhum: 3%

Segundo turno

Cenário 1

Lula: 45%

Alckmin: 32%

Cenário 2

Lula: 45%

Doria: 34%

Cenário 3

Marina: 40%

Lula: 40%

Cenário 4

Lula: 45%

Bolsonaro: 32%

Cenário 5

Marina: 49%

Bolsonaro: 27%

Cenário 6

Alckmin: 34%

Ciro: 31%

Cenário 7

Ciro: 34%

Doria: 32%

Cenário 8

Moro: 44%

Lula: 42%