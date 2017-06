'Bloomberg': Lula lidera disputa presidencial proximo a anúncio de sentença

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve uma liderança clara na corrida presidencial brasileira de 2018 antes de uma decisão judicial iminente que poderia enviá-lo para a prisão, informa a matéria publicada nesta segunda-feira (26) pela Bloomberg.

Lula recebeu cerca de 30% da intenção de votos na primeira rodada, de acordo com uma pesquisa da Datafolha. Em simulações para um segundo turno, apenas o juiz Sergio Moro venceria o ex-presidente, acrescenta o noticiário.

Moro é o juiz responsável pela investigação da rede corrupção em que Lula é acusado de ter recebido benefícios indevidos de uma empresa de construção em troca de favores que ele concedeu quando presidente, lembra a Bloomberg. Nesta segunda-feira, Sergio Moro condenou o ex-ministro das Finanças de Lula, Antonio Palocci, a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Bloomberg afirma que Lula nega as acusações e seus advogados dizem que as alegações fazem parte de uma campanha para desacreditá-lo. Os investidores estão observando de perto o caso e da forma como uma possível condenação e uma confirmação judicial pode proibir Lula de concorrer.

Jair Bolsonaro, continua ganhando terreno e agora está empatado no segundo lugar com Marina Silva, a ambientalista que terminou em terceiro na corrida presidencial de 2014

"Deve ficar claro nos próximos quatro meses se Lula poderá correr, e isso pode trazer volatilidade para os mercados", disse Luis Stuhlberger, gerente do Fundo Verde do Brasil, em um evento em São Paulo no sábado.

A incerteza política em torno da eleição presidencial do próximo ano é desencadeada justamente pelo escândalo de corrupção de três anos que ajudou a retirar a presidente Dilma Rousseff em 2016 e envolveu seu sucessor, o presidente Michel Temer. Também pode atrasar a recuperação do Brasil a partir da recessão mais profunda registrada, já que os investidores avaliam as chances de uma conquista incondicional no ano que vem.

O prefeito de São Paulo e ex-apresentador de TV Joao Doria e o ex-juiz do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, contaram cerca de 10% da intenção do eleitor, finaliza.

> > Bloomberg