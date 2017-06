Derrota da reforma trabalhista reflete fragilidade do governo, dizem especialistas

A derrota do relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre a reforma trabalhista, na última terça-feira (20) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, acendeu o sinal de alerta no governo federal. Até então os propostas do governo vinham sendo aprovadas com relativa facilidade no Congresso. Mas a sucessão de acusações que surgem sobre o presidente Michel Temer vem fragilizando sua base aliada e deixa sinais de que os próximos passos poderão ser mais árduos.

O relatório foi derrotado por dez a nove, e os votos contrários dos senadores Helio José, do partido do presidente (PMDB), e do tucano Eduardo Amorim, cujo partido descartou o desembarque do governo, mas ao mesmo tempo não deixa claro seu franco apoio, foram decisivos.

"Há um movimento de desagregação da base do governo. Essa votação foi um exemplo disso. A minha impressão é de que as pessoas já estão se posicionando. Os parlamentares não querem pagar o preço da impopularidade do governo Temer. O presidente está no fim de carreira, ele não tem um futuro político a preservar. E os parlamentares têm", analisou o cientista político da IUPERJ, Geraldo Tadeu.

A derrota na votação foi uma das mais duras para o governo Temer. Entretanto, na prática, ela não tem o potencial de parar a tramitação. O voto em separado apresentado por Paulo Paim (PT-RS) segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde o relator é o senador Romero Jucá (PMDB-RR). Após um longo debate com senadores de oposição, Jucá foi derrotado na intenção de ler os votos em separado ainda na quarta-feira (21) para acelerar a votação da matéria na CCJ para a próxima quarta (28).

Temer disse não ter sido surpreendido pela rejeição do relatório que era defendido pela base governista. "Isso é muito natural. Passa por várias comissões, ganha numa perde na outra. O que importa é o plenário", disse o presidente ao falar com jornalistas durante a viagem que faz à Rússia.

Temer faz sua primeira turnê pela Europa. No primeiro compromisso de sua visita ao país de Vladmiri Putin, Temer fez elogios ao papel do Congresso em sua administração, enquanto os parlamentares esperam analisar uma denúncia contra o peemedebista na Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República (PGR) deve apresentar nos próximos dias a acusação formal contra Temer em decorrência da delação dos executivos da JBS. Para Geraldo, contudo, Temer é "carta fora do baralho".

"A primeira divulgação do relatório da PF aponta com muita clareza o envolvimento do presidente com corrupção – e isso certamente vai gerar um denuncia impactante por parte do MP. Independentemente do resultado da reforma trabalhista na Câmara, o custo político dos votos a favor ou contra o governo está aumentando. Vai se instalar no país uma espécie de placar do impeachment, como teve no governo Dilma. E aí a pressão vai ser grande, os jornais vão escrever os nomes dos deputados que votaram em apoio ao governo e eles vão ficar na linha de tiro", acrescentou.

Michel Temer minimizou a derrota do relatório que era defendido pela base governista

Racha no PMDB

Além de Hélio e Amorim, outro aliado, o senador Otto Alencar (PSD-BA), também votou contra o texto defendido pelo governo. O senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que integra a base aliada, faltou à sessão. Um dos articuladores contra o projeto da reforma trabalhista, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) avaliou que a derrota do governo na CAS demonstra que o projeto não está adequado.

"Derrota significa que a reforma por si só nesse momento só vai agravar a circunstância econômica. Está ficando claro que somar terceirização e reforma trabalhista vai desempregar ainda mais. Sem investimento não tem como levantar a economia, gerar renda ou emprego", afirmou.

Para o cientista político Cristiano Noronha, a rejeição do relatório é uma conseqüência de uma articulação por parte de Renan "para dar uma mensagem ao governo".

"Foi muito mais para dar um susto do que uma sinalização de que a reforma não será aprovada. É um jogo de forças. Renan quer mostrar que ainda tem força no partido. Há uma boa perspectiva de que o governo ganhe no plenário", disse Noronha, que também fez uma ressalva: "É claro que isso revela um momento delicado, é reflexo de um desgaste, e um momento que há certa divisão na base. Foi a primeira derrota significativa do governo”.

O senador Hélio José admitiu que a postura de Renan Calheiros, ex-presidente do Senado Federal, o influenciou a votar contra o parecer. O senador provou o racha dentro do partido e revelou que tem sofrido retaliação por parte do governo. Um dia após a derrota no Senado, dois dos seus indicados para cargos em diferentes órgãos do Executivo foram demitidos: Vicente Ferreira, do cargo de diretor de planejamento e avaliação da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), e Francisco Nilo Gonsalves Júnior, superintendente da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) no Distrito Federal.

O senador reagiu ao fato: "É inadmissível que um governo mergulhado neste emaranhado de corrupção tome este tipo de atitude, de retaliação a quem quer fazer as coisas de forma correta".

A cientista política da Unirio, Clarisse Gurgel, ressalta que o racha do PMDB reforça que o governo Temer está enfrentando uma segunda tentativa de derrubada – a primeira teria ocorrido com o vazamento das gravações de delação dos irmãos Batista.

"O plano A é derrubar o Temer e implementar as reformas sem ele. A votação foi dez a nove, ou seja, algo típico de negociação. É um resultado arriscado e vulnerável, em que um voto faz a diferença. É preciso imprimir esse ritmo na resposta que eles estão dando de que o que o governo oferece para continuar não é suficiente. O que se pretende no novo governo já conta com esse setor que, no geral, é o grande empresariado que tramita no PSDB, PMDB e judiciário", disse Gurgel.

Líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, e presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, (DEM), o primeiro na sucessão para presidente da República, caso Temer sofra impeachment

Reformas

Diante desse cenário político, Geraldo Tadeu acredita que a aprovação das reformas é improvável. "As reformas não ficam nesse cenário. A Previdência, que é mais complexa, dificilmente sairá com Temer. Qualquer governo que venha com indiretas, caso o Temer caia, vai vir também com credibilidade baixa. Então eu vejo com muita dificuldade um novo presidente ter condições políticas de levar esse processo adiante", disse.

A base aliada, porém, ressalta que a prioridade é a economia. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou na última semana que o partido pode deixar a base de Michel Temer a “qualquer momento” e que a sigla está comprometida com a retomada do crescimento da economia e do nível de emprego no País, e não com a figura do governo do presidente.

"Tem aqueles que querem sair imediatamente; aqueles que, assim como um casamento, é até que a morte dos separe; e a nossa posição, que é aguardar para completar as reformas, questão de 60, 90 dias. Podemos sair da base a qualquer momento", disse.

"A declaração do Alckmin é interessante porque demonstra que eles estão avaliando dia a dia. O que se oferece em um dia e se retira no outro é determinante. O Temer seria o corrupto da vez. E agora o que está em jogo é o nome que vai entrar no lugar dele. O presidente não está cumprindo o papel, não é porque não faz concessões, é porque ele não tem a aceitação popular necessária para a agenda seguir sem altos e baixos", enfatizou Clarisse Gurgel.

De acordo com o deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB), o chamado “fato novo” pode ser o resultado da perícia que a Polícia Federal está fazendo no áudio gravado pelo empresário Joesley Batista em que registra uma conversa comprometedora com o presidente.

"Ele vai precisar lutar contra isso na Câmara", disse Cristiano Noronha, acrescentando: "Ainda não houve nenhum abandono do governo porque eles estão aguardando um fato novo. A situação ainda exige bastante articulação e cautela", avaliou.

"Já há um caminho preparado para eventual saída do Temer e um acordão para eleger alguém que consiga tocar essas reformas dentro do Legislativo. Só que não dá pra acreditar que um novo governo com a característica de ilegítimo e impopular possa conseguir emplacar reformas. E o principal que é diminuir o desemprego e reativar economia, o governo também não vai conseguir em tão curto prazo. Não há recursos para isso. As reformas só têm custo político, o problema não está na legislação, está na recessão", finalizou Gerado Tadeu.

* do projeto de estágio do JB