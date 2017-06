Datafolha - PT atinge sua maior popularidade desde 2013: 18%

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (25) aponta que o Partido dos Trabalhadores (PT) atingiu a sua maior popularidade desde a segunda posse da ex-presidente Dilma Rousseff, sendo o favorito para 18% da população. Em segundo lugar estão empatados com 5% o PSDB e o PMDB.

Em dezembro do ano passado, a popularidade do PT era de 9%. Em maio deste ano ela voltou a crescer, atingindo 15%. O auge da popularidade do PT foi em março de 2013, no governo Dilma, pouco antes das manifestações de junho. O partido tinha 29% da preferência popular.

A pesquisa mostra ainda que 59% dos entrevistados não têm preferência por partidos. PSOL, PV e PDT alcançaram 1% cada.

A pesquisa foi feita entre quarta (21) e sexta-feira (23), com 2.771 entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

