Datafolha: 47% dos entrevistados sentem vergonha de serem brasileiros

De acordo com uma pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (24), 47% dos brasileiros sentem vergonha de serem brasileiros. O índice é o maior registrado pelo Datafolha desde o início da série histórica, em março de 2000.

De acordo com a pesquisa, 50% dos eleitores hoje sentem mais orgulho do que vergonha de serem brasileiros.

Em dezembro de 2016, a taxa era de 69% de orgulho e, em abril, 63%. Nesse intervalo, 28% tinham mais vergonha que orgulho em dezembro, e 34% em abril.

A pesquisa revelou também que a corrupção é a principal preocupação dos brasileiros. A questão foi citada espontaneamente por 23% dos adultos quando perguntados qual é a primeira coisa que vem à mente quando se pensa em Brasil. Vergonha e desgosto aparecem em seguida, com 14%.

A imagem negativa do país disparou. Em 2010, 54% dos brasileiros citaram aspectos negativos quando perguntados sobre o país. Na época, a corrupção respondia por 4% das menções. Hoje, 81% das respostas abrangeram aspectos negativos e corrupção, 23%.

A pesquisa, realizada entre 21 e 23 de junho, com 2.771 entrevistados com 16 anos ou mais, em 194 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em maio, o JB entrevistou especialistas que comentaram o cenário político nacional e a autoestima do brasileiro. Na época, o Datafolha revelou que 34% dos brasileiros sentiam vergonha do país. “Chegamos a um ápice em 2017. É difícil piorar. Temos uma gama enorme de políticos envolvidos em corrupção, com 13% do eleitorado desempregado. Isso gera na população um desânimo e uma vontade grande até de deixar o país”, avaliou na época o professor de Ciência Política da Universidade Veiga de Almeida, Guilherme Carvalhido.

>> A corrupção, o descrédito e a vergonha de ser brasileiro