Aprovação de Michel Temer é a menor para presidente em 28 anos: 7%

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24) aponta que apenas 7% dos entrevistados consideram o governo Michel Temer (PMDB) ótimo ou bom. Esta é a menor marca registrada pelo Datafolha em 28 anos. Antes disso, apenas José Sarney (PMDB) teve percentual mais baixo: 5% em setembro de 1989, em meio à crise da hiperinflação. Às vésperas do impeachment, Dilma Rousseff tinha 13% de aprovação e 63% de reprovação.

O governo Temer é considerado ruim ou péssimo por 69% do eleitorado; e regular por 23%. A pesquisa foi feita entre quarta (21) e sexta-feira (23), com 2.771 entrevistados.

Há dois meses, a taxa de ruim e péssimo estava em 61% e a de ótimo ou bom, em 9%. Já 28% achavam o governo regular. A nota do presidente caiu de 3 para 2,7.

Datafolha aponta que apenas 7% dos entrevistados consideram o governo Temer ótimo ou bom

>> Polícia Federal conclui que gravação com Temer e Joesley não sofreu edição

>> 'Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil', diz Joesley Batista

>> Em novo depoimento à PF, Joesley Batista reafirma acusações a Temer

>> Dono da JBS grava Temer dando aval para compra de silêncio de Cunha

>> Michel Temer diz que Joesley 'desfia mentiras em série'

>> Michel Temer protocola na Justiça queixa-crime contra Joesley Batista

A taxa de ruim e péssimo chega a 73% entre as mulheres; a 74% entre eleitores de 25 a 34 anos; e a 71% para aqueles cuja renda familiar mensal é de até dois salários mínimos. Ainda segundo a pesquisa, no Nordeste, a reprovação a Temer fica acima da média, 77%, e no Sul, abaixo: 61%

Já no grupo com renda média familiar superior a dez salários mínimos, o governo Temer é considerado bom ou ótimo por 15%, regular por 30% e ruim ou péssimo por 55%.

>> Veja na íntegra