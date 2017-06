'The New York Times': EUA suspendem importações de carne do Brasil 

Matéria publicada nesta sexta-feira (23) pelo jornal norte-americano The New York Times afirma que os Estados Unidos suspenderam as importações de carne fresca do Brasil por preocupações de segurança.

O diário aponta que isto é um grande golpe a uma das maiores indústrias do Brasil, apenas alguns meses depois que os investigadores brasileiros acusaram os inspetores de aceitar subornos para fazer visto grossa para estes alimentos.

Em um comunicado anunciando a decisão, o secretário da Agricultura, Sonny Perdue, disse: "Garantir a segurança do fornecimento de alimentos da nossa nação é uma das nossas missões mais críticas".

"Minha primeira prioridade é proteger os consumidores americanos", acrescentou Perdue.

Times lembra que alguns países suspenderam as importações brasileiras de carne em março, após uma investigação de dois anos da Polícia Federal do Brasil que levaram à detenção de dezenas de inspetores federais acusados de aceitar subornos para permitir a venda de carnes fora da validade e falsificação de licenças sanitárias. O ministro da Agricultura do Brasil, Blairo Maggi chamou o inquérito de "um soco no estômago".

Desde março, os Estados Unidos estão inspecionando 100% das importações brasileiras de carne, disse o Departamento de Agricultura

O noticiário acrescenta que desde março, os Estados Unidos estão inspecionando 100% das importações brasileiras de carne, disse o Departamento de Agricultura , que retirou 11 por cento dos produtos de carne fresca do país - uma proporção significativamente maior do que o 1 por cento das importações normalmente recusadas de outros países. Ao rejeitar cerca de 1,9 milhões de libras de produtos bovinos brasileiros, o departamento citou "problemas de saúde pública, condições sanitárias e problemas de saúde animal".

Os Estados Unidos disseram que o Brasil suspendeu voluntariamente as exportações de cinco consumidores de carnes, mas a nova suspensão substituiu esse movimento, acrescenta o NYT.

Um dos embaladores de carne suspensos pelo governo era de propriedade da JBS, uma gigante brasileira da carne, destaca o New York Times. Um dos principais executivos da JBS, Joesley Batista, acusou o presidente Michel Temer de endossar pagamento pelo silêncio a um político preso por corrupção.

Na quinta-feira, a JSB se recusou a comentar a decisão dos Estados Unidos, assim como o governo brasileiro, finaliza The New York Times.

