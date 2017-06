Temer enfrenta protestos em visita à Noruega

O presidente Michel Temer foi alvo de protestos de organizações que trabalham em defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e de povos indígenas, nesta sexta-feira (23), em frente à casa da primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg.

As entidades que fizeram a manifestação lembraram que durante o mandato de Temer o desmatamento da Floresta Amazônica aumentou aproximadamente 30% e que, por isso, o apoio econômico para o Fundo Amazônia precisa ser significativamente reduzido, argumentou a Fundação Rainforest da Noruega.

Sônia Guajajara, uma das lideranças indígenas mais reconhecidas no Brasil, também participou do protesto nesta sexta-feira. Para a líder indígena, o presidente representa uma ameaça direta aos povos indígenas no Brasil. Segundo ela, o desmantelamento da Funai pode criar sérias dificuldades para essas populações. Guajajara pediu que a sociedade internacional, e a Noruega em especial, exerçam pressão política para influenciar o Brasil a acabar com a perseguição de ativistas e a destruição da floresta.

“Temer não cumpre com suas obrigações e não respeita os direitos constitucionais. Os seus ataques aos direitos dos povos indígenas e ao meio ambiente são de uma magnitude nunca antes vista”, disse.

Para o coordenador da organização não-governamental Ajuda da Igreja Norueguesa, Arne Dale, o governo Temer está promovendo mudanças políticas que causarão aumento da pobreza e um aumento ainda maior da diferença entre pobres e ricos.

"Uma das decisões políticas mais drásticas tem sido manter o teto dos gastos nas áreas de saúde, educação e serviços sociais no nível de 2016 para os próximos 20 anos. Ao mesmo tempo, as instituições democráticas do país estão sendo enfraquecidas e os nossos parceiros estão bastante preocupados com a perseguição da sociedade civil”, disse Arne Dale.

O desmatamento na Amazônia brasileira aumentou em 29% de 2015 para 2016. O Congresso brasileiro está prestes a tratar um grande número de propostas que devem enfraquecer a legislação ambiental e reduzir unidades de conservação no país.

“A Noruega tem que exigir que o Brasil cumpra com os seus deveres conforme acordos internacionais e nacionais. Quando a primeira ministra se reunir com o presidente Temer nesta sexta, é necessário que ela alerte, claramente, que a Noruega se verá obrigada a reduzir o seu apoio ao Fundo Amazônia de forma significativa, caso os ataques contra a floresta e seus povos continuem”, disse o Lars Løvold, diretor da Rainforest Foundation Noruega.

As ONGs organizadoras do protesto pedem às autoridades norueguesas firmeza no diálogo com Temer, e pressão para que ele providencie proteção para os povos indígenas e suas lideranças, assim como o cumprimento das obrigações internacionais para redução do desmatamento e das emissões do Brasil.