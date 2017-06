STF autoriza inquérito contra Aécio por lavagem de dinheiro

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (22) a abertura de uma nova investigação contra o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), desta vez por lavagem de dinheiro.

O inquérito foi solicitado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e se baseia nas delações premiadas dos executivos do frigorífico JBS. A suspeita é de que Aécio tenha tentado ocultar a origem dos R$ 2 milhões pedidos a Joesley Batista, um dos donos da empresa.

Segundo o tucano, o dinheiro seria usado para pagar sua defesa nos processos da Lava Jato, mas a Polícia Federal diz que parte do montante foi parar em uma firma de Gustavo Perrella, filho do senador Zeze Perrella (PMDB-MG).

Aécio já é alvo de nove inquéritos no STF: cinco relacionados às delações da Odebrecht, dois ligados à JBS e outros dois nascidos de denúncias do senador cassado Delcídio do Amaral.