Primeira-ministra norueguesa mostra preocupação com Lava Jato e pede "limpeza"

A primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, afirmou na manhã desta sexta-feira (23), que estava preocupada com a Operação Lava Jato, no Brasil e que era importante fazer uma "limpeza". A declaração foi dada durante evento em que estava presente o presidente Michel Temer.

"Estamos preocupados com o processo da Lava-Jato, esperamos uma limpeza e que sejam encontradas boas soluções", disse Erna Solberg.

Segundo ela, o Brasil vive uma época de "desafios" e "turbulência". Atualmente, a Noruega também investiga empresas que teriam pagado propina a ex-diretores da Petrobras ou executivos que manteriam contas no exterior.

Em seu pronunciamento após encontro com a primeira-ministra da Noruega, Temer destacou disse que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário funcionam com uma "liberdade extraordinária". “A democracia no Brasil é algo plantado formalmente pela Constituição de 1988, mas praticada na realidade, ou seja, há uma coincidência absoluta entre a Constituição formal, ou seja, aquilo que está escrito, e a Constituição real, ou seja, aquilo que se passa no país”, afirmou.

Em seu discurso, porém, o presidente cometeu uma gafe, afirmando que iria se reunir com o "rei da Suécia" e não da Noruega. A falha foi corrigida na versão oficial do discurso enviada pelo Palácio do Planalto à imprensa.

Protesto

Temer ainda enfrentou o protesto de um grupo, realizado na frente do prédio onde os líderes se reuniram. Os manifestantes exibiam cartazes pedindo respeito à democracia, aos direitos humanos e aos direitos indígenas. O tema ambiental já tinha sido motivo de gafe para Temer, que fora notificado quinta-feira (22) pela Noruega da redução de 50% de ajuda financeira para a preservação da Amazônia.

