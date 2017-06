Na Noruega, Sarney Filho diz que "só Deus" garante recuo de desmatamento

A sucessão de críticas ao presidente Michel Temer em suas viagens à Rússia e à Noruega se estendeu ao ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Nesta quinta-feira (22), o chefe da pasta declarou em Oslo, diante de jornalistas da imprensa internacional, que "só Deus" pode garantir recuo no desmatamento da Floresta Amazônica.

"Só Deus pode garantir isso [redução do desmatamento], mas eu posso garantir que todas medidas para diminuir o desmatamento foram tomadas e nossa expectativa e esperança é que esse desmatamento diminua", disse Sarney Filho.

Na ocasião, o ministro norueguês de Meio Ambiente, Vidar Helgesen, anunciou o corte de 50% de repasses daquele país ao Fundo Amazônia, após a divulgação de dados da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que mostram aumento de 58% no desmatamento em 2016.

O governo da Noruega é o maior financiador externo no combate ao desmatamento no Brasil e investiu nos últimos oito anos quase R$ 3 bilhões no Fundo Amazônia.

