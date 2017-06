'Le Monde': Sérgio Cabral encarna "grandeza e decadência" do Brasil

Matéria publicada pelo jornal francês Le Monde na quarta-feira (14) aponta logo em seu primeiro parágrafo, que dificilmente um político encarnou tão bem a grandeza e a decadência de um país como o ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, o faz em relação ao Brasil.

A reportagem afirma que Cabral, que antes estava acostumado a festas chiques, viagens de helicóptero e jantares sofisticados, em uma época em que o Brasil, com a riqueza do petróleo, brilhava no cenário internacional, foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O noticiário descreve que Cabral, em prisão provisória desde novembro do ano passado, foi levado imediatamente à sua cela de 16 m² após o anúncio da sentença e acrescenta que ele foi condenado no âmbito da investigação da Lava Jato.

O texto ressalta que com essa nova condenação, o juiz Sergio Moro mostra, mais uma vez, sua intransigência

O diário francês informa que o juiz Sergio Moro resumiu, em sua ata de 134 páginas, que o processo trata de “uma versão criminosa de governantes ricos e de governados pobres" e sendo assim seria uma afronta deixar em liberdade um homem que se enriqueceu com milhões de reais de maneira desonesta, enquanto a população está submetida a um plano de austeridade que a obriga ao sacrifício.

Le Monde destaca que Cabral é do PMDB, o mesmo partido do presidente Michel Temer, e ingressou na política nos anos 1980. Apadrinhado por nomes importantes, ele subiu progressivamente às altas esferas da política carioca até se eleger governador do Rio em 2007.

O texto ressalta que com essa nova condenação, o juiz Sergio Moro mostra, mais uma vez, sua intransigência e continua seu trabalho de justiceiro com o objetivo de prender os colarinhos brancos, os bilionários e políticos, mas considera a sentença de Cabral "severa".

> > Le Monde