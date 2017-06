Avião que levava Gilmar Mendes ao Pará sofre pane e volta a Brasília

O avião em que viajava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes sofreu uma pane na noite desta quinta-feira (22) e retornou a Brasília. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) voava para o Pará em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). O avião voltou ao aeroporto de partida assim que a falha técnica foi identificada.

O ministro faria uma visita ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará. A decolagem foi às 18h45, com destino a Belém (PA), voltando ao solo às 19h45, segundo apurou o jornal Poder 360 junto à FAB. Segundo o jornal, houve pânico entre os passageiros. No entanto, de acordo com a Força Aérea, a segurança dos passageiros não foi ameaçada.

Gilmar Mendes viajava pouco depois da suspensão da análise do plenário do STF se o ministro Edson Fachin continuaria relator da delação dos donos da JBS na Operação Lava-Jato e se as delações premiadas dos irmãos Batista teriam as regras mantidas.

Durante o julgamento, Gilmar discutiu com o ministro Luís Roberto Barroso e chegou a deixar o plenário por algum tempo.

A sessão será retomada na próxima quarta-feira (28), com placar em 7 a 0 em favor de Fachin e da manutenção dos acordos de colaborações premiadas dos donos da JBS.