'Sonha em conhecer Paris? 'Não venha', brasileiro viraliza na internet

Um jovem brasileiro publicou um vídeo nas redes sociais em que faz humor com a vida na Europa e mostra o lado deselegante de Paris, e viralizou na web. "Gente, vou aproveitar esse vídeo para dar um conselho pra vocês que querem vir para a Europa, para a França, para Paris no mês de junho, julho e agosto. Não venha. Venha não porque é um calor da moléstia. É um negócio pra lhe matar. A não ser que você seja como Joana d'Arc e ache bom morrer queimado; ai você vem", diz Max Petterson Monteiro, cearense que mora em Paris há três anos.

"Eles lhe acostumam com um frio de menos 10 graus no inverno para chegar em julho numa ferveção dessa", completa.

O jovem também critica os ônibus que não oferecem a possibilidade de abrir a janela e diz que as pessoas se concentram nos lugares onde há ar condicionado. "Aí fica aquela concentração de catinga", alerta o brasileiro.

Ao jornal O POVO Online, Max disse que fez no vídeo "apenas as mesmas coisas que faz todos os dias por áudio no Whatsapp para seus amigos". "Em momento algum, eu esperava toda essa repercussão."