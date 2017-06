PF encontra mensagens de Loures para Temer: "O que você decidir está bom para mim"

A Polícia Federal identificou mensagens no celular do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor especial do presidente Michel Temer (PMDB) que, segundo as investigações, reforçariam a relação entre os dois.

Uma delas diz respeito à Caixa Econômica Federal. “Michel, acabo de ter ótima conversa com Henrique. Pedi a ele apoio para permanecer em Brasília. Ele concordou e sugeriu VP Caixa ocupada anteriormente pelo Moreira. Ressaltou-me que pelo meu perfil e estilo posso ajuda-lo e apoiá-lo (agora e no futuro)."

Outra mensagem diz respeito a Itaipu. “Michel, pode ser Itaipu. Idealmente, como sabe, gostaria de estar em Brasília ao seu lado servindo nosso governo, ao PMDB e ao Paraná. O que você decidir está bom para mim.”

PF identificou mensagens no celular de Loures para Michel Temer

>> Janot afirma que Loures é “verdadeiro longa manus” de Temer

Para a investigação, as mensagens mostram o desejo de Loures de permanecer em Brasília. De acordo com o relatório, o telefone foi usado a maior parte do tempo enquanto Rocha Loures exercia cargo na vice-presidência da República, ocupada então por Temer.