Ministro do STF abre novo inquérito contra Aécio por lavagem de dinheiro

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu nesta quinta-feira (22) a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e abriu um novo inquérito contra o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), desta vez pelo crime de lavagem de dinheiro.

De acordo com a PGR, a investigação deve apurar suposto recebimento pelo senador de mais de R$ 60 milhões em propina, por meio de notas fiscais frias da JBS.

Na primeira denúncia no Supremo, Aécio é acusado dos crimes de corrupção e obstrução da Justiça. A procuradoria acusa o senador afastado de solicitar R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, um dos delatores da JBS.

Tucano já é investigado por corrupção e obstrução de Justiça

Sobre a acusação de obstrução da Justiça, Janot sustenta que o senador afastado tentou embaraçar as investigações da Operação Lava Jato, na qual também é investigado, ao "empreender esforços" para interferir na distribuição dos inquéritos dentro da Polícia Federal. Ao fim, o procurador solicitou ao STF que Aécio e sua irmã sejam condenados ao pagamento de R$ 6 milhões por danos decorrentes dos casos citados de corrupção.

Após ser denunciado, a defesa do senador afastado disse que recebeu "com surpresa a notícia" da denúncia. "A defesa lamenta o açodamento no oferecimento da denúncia e aguarda ter acesso ao seu teor para que possa demonstrar a correção da conduta" de Aécio.

Com Agência Brasil