Financial Times: Jovens políticos do Brasil pedem mudanças geracionais

Um dos efeitos da crise política brasileira é a demanda por mudanças nos quadros políticos, aponta reportagem do Financial Times, publicada nesta quinta-feira (22). A matéria, contudo, pega o exemplo de uma juventude do PSDB, que clama por questões como a saída do partido da base de Michel Temer, mas que também se vê implicada nos escândalos de corrupção.

Um destaque é o caso da deputada federal tucana Shéridan Esterfany Oliveira de Anchieta, de 33 anos. Ela foi esposa do ex-governador de Roraima José de Anchieta Júnior e atuou como secretária da Promoção Humana e Desenvolvimento em seu governo.

Caso da deputada federal tucana Shéridan Esterfany Oliveira de Anchieta, de 33 anos, é destaque

O FT ressalta que Shéridan Esterfany e um "pequeno grupo de jovens legisladores do Partido da Social Democracia Brasileira, ou PSDB, estão trazendo sua energia juvenil para as políticas nacionais".

A disputa entre as "cabeças pretas" e as "cabeças brancas" do partido sobre sair ou não da aliança de Michel Temer ganha evidência, principalmente com o discurso de que a situação do peemedebista teria ficado mais sensível após as revelações da JBS.

Os próprios apoiadores da saída do PSDB do governo, no entanto, enfrentam contradições. O Financial Times frisa que Shéridan Esterfany também tem sua própria parcela na controvérsia. O Ministério Público de Roraima levantou uma séria de ações contra ela e o ex-marido, incluindo alegações de gastos em torno de R$ 40 mil de dinheiro público usando o avião oficial para ir ao show do MC Sapão, no Rio de Janeiro, para a festa de aniversário de Shéridan Esterfany em 2010, que nega qualquer irregularidade.

"Uma mudança geracional é necessária", disse Carlos Melo, cientista político do Insper, ao FT. "Os partidos estão exaustos, eles precisam rejuvenescer eles mesmos."

Os rejuvenescimento necessário, entretanto, ainda estaria distante. "Eu não vejo este processo de rejuvenescimento vindo na próxima eleição", diz Carlos Melo, que destaca que este será um processo mais lento.

Confira a reportagem do 'Financial Times' na íntegra