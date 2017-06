Consulado de SP divulga convocados para cidadania italiana

O Consulado da Itália em São Paulo divulgou nesta quinta-feira (22) a lista de convocados para o processo de reconhecimento de cidadania no período entre 28 de agosto e 28 de dezembro de 2017.

A relação contempla 2.468 pedidos (do 41.556º ao 44.023º), sendo que todos eles foram apresentados em 2005. As pessoas chamadas precisam comparecer ao Consulado na data marcada e com a documentação completa.

Atualmente, mais de 64 mil solicitações estão na fila de espera na sede diplomática da Itália na capital paulista, número que motivou um protesto no último mês de abril.

A partir da próxima convocatória, serão chamados os pedidos feitos em 2006.