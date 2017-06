Ciro Gomes discutirá atual cenário político em palestra na UFF

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) discutirá o atual cenário político em palestra no auditório Macunaíma, do bloco B, campus Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense (UFF), na próxima terça-feira (27), às 18h.

A crise econômica e política no país, escândalos de corrução e protestos, nortearão o político que pretende analisar não apenas o cenário atual, mas as perspectivas e caminhos que poderão ser traçados nos próximos anos.

Ciro Ferreira Gomes é advogado, professor universitário, escritor e político brasileiro. Formado em direito pela Universidade Federal do Ceará, também fez um curso de economia na Harvard Law School. Começou na política em 1983, como Deputado Estadual no Ceará.

O ex-ministro reconheceu que poderá disputar a Presidência em 2018

Depois foi prefeito de Fortaleza e Governador do Ceará. Ciro Gomes foi anunciado Ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, em 1994, onde fez parte da equipe que elaborou o Plano Real. Em 2003, retornou para a Esplanada dos Ministérios, desta vez na pasta de Integração Nacional, no governo Lula. Em 2007 foi eleito Deputado Federal, novamente pelo Estado do Ceará.

O ex-ministro reconheceu que poderá disputar a Presidência em 2018 mesmo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja candidato.