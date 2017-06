Câmara reduz atividades em tempo de festas juninas no Nordeste

Às vésperas do início das festas juninas na região Nordeste, as atividades da Câmara dos Deputados foram reduzidas. No próximo sábado (24) é celebrado o dia de São João e muitos parlamentares da Casa voltaram mais cedo para seus estados para aproveitar os festejos em suas bases eleitorais.

Os dias de terça e quarta-feira, tradicionalmente os mais movimentados na Câmara, foram bem tranquilos nesta semana. Hoje (22), apenas duas comissões relizaram audiências. Dos 513 deputados, apenas 17 registraram presença na Câmara até o início da tarde.

Ao longo da semana, várias reuniões das comissões permanentes foram canceladas e o plenário abriu sessão de votação apenas na última terça-feira (20). Foram aprovados poucos projetos, entre eles, o que libera a comercialização de medicamentos com substâncias inibidoras do apetite.

A tendência de quórum baixo deve se manter na próxima semana, quando se celebra o Dia de São Pedro, em 29 de junho, data que também motiva a realização de grandes festas juninas. A movimentação na Casa, no entanto já estava alterada há algumas semanas devido à paralisação do andamento de projetos polêmicos, como o da reforma da Previdência.

Algumas lideranças apostam que o ritmo pode se intensificar,caso chegue à Casa a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, situação que caberá à Câmara julgar se aceita ou não. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já adiantou que pode suspender o recesso previsto para o mês de julho a fim de acelerar a tramitação do processo.