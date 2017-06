Alunos são expulsos de universidade por fraude em cotas quilombolas

Um grupo de sete estudantes de uma universidade pública da Bahia foi expulso da instituição por suposta fraude em cotas reservadas aos quilombolas. Cinco deles eram do curso de Medicina, um era de Direito e o outro de Odontologia. O cancelamento da matrícula foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Os alunos recorrem na Justiça, de acordo com informações da Folha. Eles estudavam nos campi da UESB de Vitória da Conquista e Jequié, e são de Livramento de Nossa Senhora, município da Chapada Diamantina.

A universidade alegou suposta falsificação de laudo por parte dos estudantes, para comprovar vínculo com antigos quilombos.