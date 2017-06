Sinal analógico de TV é desligado em Goiânia e em 28 municípios

O sinal analógico de TV em Goiânia e em 28 municípios será desligado nesta quarta-feira (21). A decisão foi tomada pelo Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired) após verificar que 92% dos domicílios da região já contam com sinal digital.

A pesquisa sobre a abrangência do sinal foi feita entre os dias 4 e 15 deste mês pelo Ibope Inteligência. A legislação determina que o percentual mínimo de desligamento do sinal é 90%, considerando uma margem de erro de três pontos percentuais para cima ou para baixo.

Inicialmente o desligamento do sinal digital em Goiânia e nos municípios do entorno estava previsto para ocorrer no dia 31 de maio, mas foi adiado porque não foi atingida a marca de 90% de digitalização na região, índice necessário para o término da transmissão do sinal analógico.

Segundo a pesquisa, após o desligamento do sinal analógico apenas 5% dos domicílios ficarão sem a TV digital e 6% nas demais cidades. Goiânia conta com 505.504 domicílios, enquanto os municípios do entorno têm 465.767 residências.

Os beneficiários do programa Bolsa Família e de Programas Sociais do Governo têm direito a receber um kit gratuito (antena, conversor e controle remoto) para adquirir o produto basta acessar o site e agendar a retirada do kit. Eles continuarão a ser distribuídos por até 45 dias após o término do sinal analógico.

Além de Goiânia, a pesquisa constatou que 99% dos domicílios de São Paulo já contam com a cobertura do sinal digital. O sinal na capital paulista foi desligado em março deste ano. Segundo a pesquisa após o desligamento nenhum domicílio fica sem TV. A região de São Paulo conta com 7.209.802 domicílios.

Cronograma

O Gired foi criado pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abert) e por operadoras de telefonia que decide todo o processo de migração das TVs analógicas para os canais digitais. A cidade de Rio Verde (GO) foi a primeira onde o sinal analógico foi desligado, em março de 2016, ela serviu de projeto piloto para a implantação do sistema.

Pelo calendário definido pelo grupo, o próximo desligamento do sinal analógico está marcado para o dia 26 de julho no Recife e mais 14 municípios. Depois do Recife, está marcado o desligamento da TV analógica em Fortaleza, Salvador, no Juazeiro do Norte (CE) e em Sobral (CE) para o dia 27 de setembro deste ano.

A previsão de desligamento do sistema no Rio de Janeiro e em Vitória deverá ocorrer em 25 de outubro. Em Belo Horizonte (MG) e na região metropolitana, está marcado para 8 de novembro. E, no interior de São Paulo - Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Santos e a região do Vale do Paraíba - deverá acontecer no dia 29 de novembro.