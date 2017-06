Na Rússia, Temer elogia seu governo e defende reformas

O presidente do Brasil, Michel Temer, participou de um seminário com empresários e empreendedores russos nesta terça-feira (20) e defendeu que seu programa de reformas está criando um "ambiente favorável" para os investimentos no Brasil.

"Investir no Brasil é ganhar e quem quiser ganhar hoje, investe no Brasil", disse o mandatário em seu discurso. Ele citou o programa de leilões para concessões em infraestrutura e destacou que os resultados obtidos até o momento aparecem como "sinal de credibilidade e confiança".

"Com nossa agenda de reformas, o Brasil entrou em nova etapa de desenvolvimento. Convidamos a Rússia a fazer parte deste momento", disse ainda aos investidores russos.

Além da exportação de carne, sendo a Rússia um dos principais mercados para o produto brasileiro, o presidente e sua comitiva também tentam alavancar a exportação de calçados. De acordo com dados do governo, o Brasil exportou mais de US$ 4 milhões em calçados para a Rússia entre os meses de janeiro e maio deste ano.

No ano passado, somando todos os setores, o comércio bilateral entre os países somou US$ 4,3 bilhões e a meta do governo Temer é elevar o comércio para US$ 10 bilhões.

Nesta quarta-feira (21), o presidente participará de uma série de compromissos e reuniões. Ele já depositou flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, que lembra os militares mortos durante a Segunda Guerra Mundial e se reuniu com o primeiro-ministro, Dmitry Medvedev.

Neste momento, ele está em reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, e deve fazer um pronunciamento em breve.