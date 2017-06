Temer chega a Rússia e Moscou confirma encontro com Putin

O governo russo confirmou nesta terça-feira (20) o encontro entre o presidente Vladimir Putin e o líder brasileiro, Michel Temer, agendado para esta quarta, em Moscou. De acordo com a agência de notícias Tass, Temer e Putin "discutirão toda a gama de assuntos interessantes às relações russo-brasileiras".

"Os dois darão especial atenção aos esforços para expandir e diversificar os laços comerciais e econômicos, a fim de favorecer a cooperação nas áreas culturais e humanitárias", informou o governo russo, citado pela Tass. Também está prevista a assinatura de uma série de acordos entre Rússia e Brasil.

O peemedebista inicia hoje uma viagem internacional pela Rússia e pela Noruega, tentando demonstrar estabilidade na política brasileira, abalada pelos escândalos de corrupção e inquéritos na Operação Lava Jato.

O presidente tentará também reverter o isolamento internacional que marca seu governo. O Brasil ficou de fora do roteiro de vários líderes europeus, como François Hollande (França), Sergio Mattarella (Itália) e Angela Merkel (Alemanha), que vieram recentemente para a América Latina e estiveram na Argentina.

Nesta terça-feira, Temer terá um encontro com o presidente da Duma Federal (Câmara dos Deputados russa), Vyacheslav Volodin, e depois participará do Seminário de Captação de Investimentos Russos no Brasil.