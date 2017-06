Servidores de Curitiba invadem Câmara no dia de votação de pacote de ajuste fiscal

Servidores municipais de Curitiba invadiram a Câmara Municipal da cidade por volta das 10h15 desta terça-feira (20), em protesto contra quatro projetos de lei que fazem parte de um pacote de ajuste fiscal e que seriam votados durante a manhã. Após ação policial, quatro manifestantes se feriram, de acordo com os bombeiros. Uma pessoa foi presa.

O pacote fiscal, que tramita em regime de urgência na Casa, foi proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN). O “pacotaço” é formado por 12 propostas e é alvo de polêmica, uma vez que as mudanças, se aprovadas, afetariam mais de 30 mil servidores que ainda trabalham e outros 16 mil aposentados e pensionistas.

Entre as pessoas feridas, três foram atendidos no local e um foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados. Os policiais usam cacetetes e spray de pimenta para impedir o avanço dos manifestantes. Os servidores municipais estão em greve desde 12 de junho, em protesto contra o “pacotaço”.

A sessão plenária desta terça-feira (20) foi suspensa após a invasão dos servidores

O vidro da porta de entrada da Câmara foi quebrado durante a invasão, segundo a assessoria de imprensa da Casa.

A sessão estava marcada para começar às 9h e foi suspensa às 9h35 para que os vereadores decidissem como seria feita a votação. Até o momento de publicação desta matéria, a votação continuava suspensa.