Reforma trabalhista: veja como votaram os senadores na derrota do governo

Por dez votos a nove, os senadores que integram a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) rejeitaram o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre a reforma trabalhista, na tarde desta terça-feira (20). Os votos do senador Helio José (PMDB) e de Eduardo Amorim (PSDB) contra o relatório foram decisivos para a derrota do governo.

O parecer aprovado pela comissão foi o voto em separado do senador Paulo Paim (PT-RS), que pede a rejeição integral do texto. A matéria agora segue para Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), e já na quarta-feira (21), deverá ser lido o relatório de Romero Jucá (PMDB-RR) e os prováveis votos em separado da oposição.

Veja como votaram os senadores:

Não

Angela Portela - PDT

Humberto Costa - PT

Paulo Paim - PT

Paulo Rocha - PT

Regina Souza - PT

Otto Alencar - PSD

Eduardo Amorim - PSDB

Lídice da Mata - PSB

Randolfe Rodrigues - Rede

Helio José - PMDB

Sim

Waldemir Moka - PMDB

Elmano Férrer - PMDB

Airton Sandoval - PDMB

Dalirio Reber - PSDB

Flexa Ribeiro - PSDB

Ricardo Ferraço - PSDB

Ana Amélia - PP

Cidinho Santos - PR

Vicentinho Alves - PR