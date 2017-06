Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 25 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena acumulou e o prêmio estimado para esta quarta-feira (21) é de R$ 26 milhões para quem acertar os seis números da sorte. O concurso 1.941 da modalidade será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está em Campina Grande (PB).

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena, e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 130 mil em rendimentos mensais. Se preferir, pode comprar 57 imóveis de R$ 450 mil cada ou 1.040 carros populares.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da quarta-feira em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone.

Quina de São João

O sorteio da Quina de São João 2017 será realizado neste sábado (24), às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte, que está na festa de São João de Campina Grande, estacionado no Parque do Povo. Desde segunda-feira (19), todas as apostas na Quina registradas até as 19h do sábado concorrem ao prêmio estimado em R$ 130 milhões do concurso 4.412 da modalidade. O prêmio da Quina de São João não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quadra e assim por diante.

Para apostar na Quina, basta escolher de 5 a 15 números, entre os 80 disponíveis no volante. Para aumentar as chances de ganhar, os apostadores podem fazer apostas múltiplas, escolhendo mais números e aumentando assim as probabilidades de acerto. O preço da aposta simples, com 5 números, é de R$ 1,50.

Bolão CAIXA

No Bolão CAIXA o valor da aposta é dividido entre os participantes, e cada um recebe um bilhete referente a sua cota. Em caso de acerto nas faixas de premiação, o valor do prêmio é dividido igualmente pelas cotas participantes. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.