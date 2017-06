Governo reconhece situação de emergência em mais 14 municípios gaúchos

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul levaram o Ministério da Integração Nacional a reconhecer situação de emergência em mais 14 municípios do estado.

O reconhecimento federal permite que as prefeituras solicitem suporte do governo federal para ações de restabelecimento dos serviços essenciais e recuperação de danos causados pelas chuvas, enchentes e enxurradas.

As cidades contempladas pela portaria publicada nesta terça-feira (20) no Diário Oficial da União são: Água Santa, Cacique Doble, Campinas do Sul, Iraí, Itati, Maximiliano de Almeida, Minas do Leão, Nonoai, Rio dos Índios, Sananduva, Santa Tereza, São José do Ouro, Três Arroios e Trindade do Sul.

Cerca de 50 militares do Exército estão no Rio Grande do Sul para auxiliar na remoção das famílias desabrigadas das áreas de risco no estado. A operação conta com barcos e caminhões e tem atendido às regiões de Quaraí e Uruguaiana, duas das áreas mais afetadas pelas chuvas recentes.

Além disso, técnicos da Defesa Civil nacional estão no Rio Grande do Sul para monitorar as áreas afetadas e ajudar a elaborar os planos de trabalho para solicitação de apoio federal para ações de assistência.