Governo comete gafe e revela nome de agente da CIA no Brasil

O governo brasileiro cometeu uma gafe internacional ao revelar a identidade de um agente da CIA, o serviço secreto dos Estados Unidos, na agenda de compromissos do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sérgio Westphalen Etchegoyen.

Apesar de ter ocorrido no dia 9 de junho, o erro foi divulgado nesta segunda-feira (19) pelo diretor para a América Latina da consultoria Eurasia Group, João Augusto Neves.

Na agenda de compromissos do general, constava além de uma cerimônia militar, um encontro às 15h com "Duyane Norman - Chefe do Posto da CIA em Brasília" no Gabinete Ministerial do GSI.

O Gabinete não se pronunciou de maneira oficial, mas em resposta a um questionamento do jornal "Folha de São Paulo" a entidade afirmou que Norman realizou "uma visita de cortesia ao ministro do GSI por estar retornando aos EUA após o término de sua missão no Brasil".

Já em seu perfil na rede social Linkedin, Norman se apresenta como um "funcionário político" do Departamento do Estado norte-americano desde 1992 e não há nenhuma menção à CIA. Além disso, o endereço de residência continua sendo Brasília.