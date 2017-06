Comissão de Assuntos Sociais do Senado rejeita relatório da reforma trabalhista

Por dez votos a nove, os senadores que integram a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) rejeitaram o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre a reforma trabalhista, na tarde desta terça-feira (20). A derrota do governo foi atribuída à ausência de parlamentares do próprio PMDB, partido de Michel Temer.

A reunião foi marcada por muito bate-boca entre a presidente da CAS, senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) e a oposição, além de embates de parlamentares do próprio PMDB. Um deles foi entre Marta e a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), que reclamou que a presidente da comissão não estava respeitando seus colegas.

Gleisi Hoffmann (PT), Lindbergh (PT) e Marta Suplicy (PMDB) no início da reunião, antes de debate

"Eu sei que esse debate está incomodando muito Vossa Excelência, eu faço ideia como está a sua consciência. Eu não aceito que fale comigo nesse tom, a senhora tenha um pouquinho mais de calma, de educação e de equilíbrio. Se a senhora está incomodada, retire-se da comissão e ponha alguém em seu lugar", reclamou Kátia Abreu, que argumentou contra o relatório da reforma trabalhista.

Marta Suplicy também foi alvo de protestos da oposição, ao negar a entrada de líderes de centrais sindicais para assistir à sessão. "Eu vou preferir não, porque o risco de criar mais tumulto, como tivemos nas outras vezes... eu prefiro não. Sinto muito, mas não vou fazê-lo", decidiu Suplicy.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) argumentou que o Senado não pode fechar as portas às categorias afetadas com a reforma trabalhista que o presidente Michel Temer tenta aprovar no Congresso Nacional. "Eu quero chamar a atenção, senadora Marta".

"Pode chamar à vontade, que [os sindicalistas] não vão entrar. Esta presidência determinou que não vai entrar", disse a senadora, interrompendo Lindbergh e dando a palavra ao senador Paulo Paim (PT-RS).

"Vossa Excelência tem que se acalmar", continuou Lindbergh.

"Olha o machismo e se cuida, tá?", rebateu Marta Suplicy.

Com a rejeição do relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), o voto em separado apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-RS) foi aprovado por unanimidade e segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde o relator é o senador Romero Jucá (PMDB-RR).